Trinity Fusion - Neuer Trailer kündigt Release auch auf PS4 & PS5 an

Trinity Fusion ist eine Mischung aus Metroidvania und Roguelite, das auf ein originelles Konzept mit multiplen Universen setzt und 2023 erscheint. Bisher war der Titel nur für die Xbox-Konsolen und den PC angekündigt, mit einem Trailer wurde jetzt aber bekannt gegeben, dass das Spiel auch für PS4 und PS5 erscheinen wird.

Trinity Fusion spielt in einer düsteren Zukunft, in der mehrere Mutliversen miteinander verbunden sind. Ihr könnt auf drei davon zugreifen und so drei Versionen der Protagonistin spielen und verschiedene Biome bereisen. So kommt ihr Schritt für Schritt voran und erledigt die teilweise zufallsbasierten Levels.