Tschüss, PlayStation 4: Das waren Deine besten Games

von Natascha Becker,

13.11.2020 13:53 Uhr

Eine Ära geht zu Ende, die PlayStation 4 verabschiedet sich. Der Richtige Zeitpunkt um nochmal auf die größten Hits und besten Spiele zurück zu blicken, die wir ausschließlich auf dieser Konsole spielen konnten.

Achtung, so eine Liste lässt sich natürlich nicht ganz ohne Spoiler machen, aber wir haben uns die größte Mühe gegeben, nicht über den Inhalt der Spiele gesprochen und versucht, keine Clips zu verwenden, in denen Story-Wendungen vorweggenommen werden. Falls ihr doch ganz auf Nummer Sicher gehen wollt, haltet euch an die Time-Stamps:

00:00 - Start

00:49 - Ein gelungener Abschied

02:08 - Ein kleines Highlight

03:18 - Ein Bockschwerer zweiter Teil

04:26 - Ein Remake

06:08 - Ein Superheld

07:42 - Eines der besten Souls-Likes

08:46 - Ein großer Abenteurer

10:18 - Ein umstrittener Hit

11:27 - Eine Vater-Sohn-Geschichte

12:38 - Eine Überraschung

14:25 - Schluss

Hier gibt es nochmal schriftlich die Liste mit den besten Games, die jemals auf der PlayStation 4 herausgekommen sind.

Mit welchem Spiel hattet ihr auf der PlayStation 4 den meisten Spaß? Schreibt es mir in die Kommentare!