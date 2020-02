Die besten PS4-Spiele aller Zeiten - Diese 25 Games müsst ihr spielen

Ihr sucht nach guten PlayStation 4-Spielen? GamePro ist zur Stelle! In unserer Liste präsentieren wir euch die 25 besten PS4-Games, die ihr jetzt spielen könnt - und solltet. Dabei lassen wir alle Titel mit einfließen, die seit dem Launch der Sony-Konsole im Jahr 2013 erschienen sind.

Fündig werden also sowohl diejenigen, die nach den neuesten Spielen suchen, als auch diejenigen, denen ein paar echte Perlen der letzten Jahre entgangen sind. Hier noch einmal die genauen Spielregeln:

Die Spielregeln für unsere Liste

- Verkaufszahlen sind nicht gleichzusetzen mit Qualität.

- Auswahl und Reihenfolge der Spiele ist unabhängig von Tests auf GamePro.de.

- Unsere Bestenlisten sind nicht objektiv - Wir küren die Spiele, die uns in der Redaktion am besten gefallen haben oder die wir aus beschriebenen Gründen als wichtig für die jeweilige Konsole empfinden.

- Wir nehmen nur Exklusives in die Liste auf.

- Wenn die als Remaster Jahre später für andere Konsolen erschienen sind, lassen wir das gelten.

- Von Anfang an zeitexklusive Deals zählen hingegen nicht. Ausnahmen gibt es auch bei Spielen, die zusätzlich auf Plattformen ehemaliger Hersteller wie Sega erschienen sind.

- Nur ein Spiel pro Reihe - Ausnahmen machen wir nur, wenn ein zweiter Titel zu wichtig für die Entwicklung der Serie oder Spielen im Allgemeinen war, um ihn zu ignorieren.