Überraschung für Anime-Fans: Zum Crunchyroll-Abo gehören jetzt auch Spiele

Die Anime-Plattform Crunchyroll hat überraschend bekannt gegeben, dass das Angebot ab sofort auch eine Reihe von Mobile-Spielen umschließt. Ähnlich wie bei Netflix können Mitglieder, die mindestens die Stufe Mega-Fan abonniert haben, Spiele ohne zusätzliche Kosten und in-Game-Werbung herunterladen.

Die ersten fünf Titel: Captain Velvet: The Jump+ Dimensions, River City Girls, Wolfstride, Behind the Frame: The Finest Scenery und inbento - sind ab sofort auf Android verfügbar. Die iOS-Unterstützung soll in Kürze nachgeliefert werden. In Zukunft soll die Spiele-Auswahl kontinuierlich um neue Titel erweitert werden.