Vampire: The Masquerade - Bloodhunt - Das Gratis-Battle Royale startet heute auf PS5 & PC

27.04.2022 16:50 Uhr

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt ist eine neue Abkopplung aus dem beliebten Universum und bietet euch kostenlose Battle Royale-Action. Mit einem selbst erstellten Vampir schließt ihr euch einem Clan an und seid in einem Krieg auf den Straßen Prags verwickelt

Bereits letztes Jahr war das Spiel in einer Early-Access-Phase auf dem PC spielbar. Jetzt ist der volle Release endlich da und das Spiel erscheint neben dem PC ebenfalls für die PlayStation 5. Während dort das Spiel in den meisten Regionen kostenlos erhältlich sind, müssen alle auf der PS5 in Deutschland 25 Cent bezahlen, da der Titel ab 18 Jahren freigegeben ist.