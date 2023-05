Vor Zelda: Tears of the Kingdom: Neues Video fasst die Vorgeschichte aus Breath of the Wild zusammen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai für die Nintendo Switch. In einem neuen Trailer wird jetzt die Geschichte des gefeierten Vorgängers Breath of the Wild noch einmal zusammengefasst. Wenn ihr Teil eins also nicht gespielt habt oder euer Story-Wissen vor dem Release von TotK auffrischen wollt, seid ihr hier an der richtigen Adresse.