WarioWare: Get it Together - Neue Minispielesammlung zeigt sich im ersten Switch-Trailer

15.06.2021 19:20 Uhr

Eine der kleinen Überraschungen währen der Nintendo Direct im Rahmen der E3 war die Ankündigung von WarioWare: Get it Together, das bereits am 10. September 2021 exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Beim Spiel handelt es sich um eine Minispielesammlung rund um Marios berüchtigten Widersacher.

Alle Infos von der Nintendo Direct inklusive dem neuen Trailer zu Zelda: Breath of the Wild 2 haben wir für euch in einer ausführlichen Zusammenfassung zusammengefasst.