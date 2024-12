Was verrät der Trailer zu The Witcher 4 wirklich?

The Witcher 4 heißt tatsächlich einfach nur The Witcher 4 und versetzt uns wie erwartet in die Rolle von Ciri, der Ziehtochter von Hexer Geralt. Auch wenn das fertige Open-World-Rollenspiel noch eine ganze Weile auf sich warten lassen dürfte, präsentierte CD Projekt Red ihr neuestes Werk mit einem ausufernden Trailer.

Wir haben vorab bereits ausführlich mit den Macher*innen gesprochen und können noch eine Menge mehr verraten, als die ersten sechs Minuten zeigen.

Zum Beispiel, wie viel vom fertigen Spiel in dem Trailer steckt und wie lange wir uns wohl noch auf das RPG gedulden müssen.