Wayfinder: Action-MMO der Ruined King Entwickler zeigt erstes Gameplay

Wayfinder ist der Name eines neu angekündigten MMOs von Digital Extremes (Warframe) und Airship Syndicate (Ruined King), das erstmals bei den Game Awards 2022 vorgestellt wurde. Ihr begebt euch hier in eine Fantasy-Welt mit Steampunk-Elementen, die wie so oft von einer unheimlichen Bedrohung heimgesucht wird.

Als namensgebende Wayfinder könnt ihr die Angreifer*innen aber auf eine gewisse Weise kontrollieren. Konkret heißt das, ihr könnt gewisse Modifikatoren in von euch besuchte Dungeons einbauen, die deren Gegneraufkommen oder Loot verändern. Darauf reagiert dann das Spiel wiederum und baut seine eigenen Modifikatoren ein. So sollen sich Dungeons immer wieder anders anfühlen und wohl auch für größeren Wiederspielwert gesorgt werden.

Erstes Gameplay könnt ihr euch jetzt schon im Trailer anschauen. Wenn euch das Gezeigte gefällt, dann habt ihr die jetzt die Möglichkeit, euch für eine geschlossene Testphase anzumelden, die noch im Dezember startet. Im Frühling 2023 wird das Spiel dann im Early Access veröffentlicht.