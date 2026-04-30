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Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios!

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Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios!

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Paul Aeils
30.04.2026 | 17:00 Uhr

Endlich wieder ein James Bond Spiel! 007 First Light stammt von IO Interactive. Die haben zuvor die fantastische Hitman: World of Assassination Trilogie entwickelt. Die Spiele wirkten eh schon wie eine ewig lange Bewerbung, endlich ein James Bond Spiel machen zu dürfen.

Doch Bond fordert gutes Gunplay, eine packende Story und natürlich schnelle Autos. All das sind aber eher Schwächen der Hitman-Reihe. Hat sich IO also vielleicht doch zu viel vorgenommen? Ich war für euch in London auf einem Anspiel-Event um genau das herauszufinden. Dort habe ich 3,5 Stunden lang drei Kapitel aus 007 First Light gespielt und erzähle euch jetzt alles über die Missionen, das Schleich- und Schieß-Gameplay und sogar ein bisschen was über die Fahrzeuge. Das einzige, das ich euch nicht erzähle, sind Story-Spoiler.


00:00 Intro
01:35 Zwei Gameplay Pfeiler
03:40 Charme und Fäuste
05:29 Schusswaffen
06:47 Gadgets
08:29 Fahrzeuge
09:36 Präsentation
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