0 Aufrufe
Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!
Exotische Orte auf der ganzen Welt - Check!
Schnelle Autos - Check!
Rabiate Action - Aua, Check!
Immer einen Spruch auf den Lippen - Auch Check!
Stets im schicken Anzug unterwegs - Äh, kein Check?
Vodka Martini - Huch, schon wieder kein Check?
Und Doppel-0 Status - auch nicht, was ist denn hier los?
Ein vollwertiger James Bond geht aber anders! Ja, ganz richtig. Dieser James Bond ist jung, trägt keinen Smoking und ist gerade erst in der Ausbildung zum 00-Agenten. Am 27. Mai erscheint 007 First Light. Hier erleben wir eine neue Vorgeschichte zum britischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten. Diesmal erzählt vom dänischen Studio IO Interactive. Moin miteinander, ich bin Paul und schaue mir mit euch gemeinsam im Test an, ob dieser Bond das Zeug zum 00-Agenten hat.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.