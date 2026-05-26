Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!

Exotische Orte auf der ganzen Welt - Check!

Schnelle Autos - Check!

Rabiate Action - Aua, Check!

Immer einen Spruch auf den Lippen - Auch Check!

Stets im schicken Anzug unterwegs - Äh, kein Check?

Vodka Martini - Huch, schon wieder kein Check?

Und Doppel-0 Status - auch nicht, was ist denn hier los?

Ein vollwertiger James Bond geht aber anders! Ja, ganz richtig. Dieser James Bond ist jung, trägt keinen Smoking und ist gerade erst in der Ausbildung zum 00-Agenten. Am 27. Mai erscheint 007 First Light. Hier erleben wir eine neue Vorgeschichte zum britischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten. Diesmal erzählt vom dänischen Studio IO Interactive. Moin miteinander, ich bin Paul und schaue mir mit euch gemeinsam im Test an, ob dieser Bond das Zeug zum 00-Agenten hat.