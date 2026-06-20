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Wenn der Chatbot zur Gefahr wird: KI und unsere Psyche

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Wenn der Chatbot zur Gefahr wird: KI und unsere Psyche

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Jan Stahnke, Maxe Schwind
20.06.2026 | 09:00 Uhr

Habt ihr schon mal mit einer KI über intime Angelegenheiten, wie Beziehungsprobleme oder Ähnliches, gesprochen? Wir haben die selbstständige Psychologin Jolina eingeladen, um mit ihr genau darüber zu sprechen, ob das funktionieren kann und wo die Sache hakt.

Wie gut taugen Chatbots wie ChatGPT, Gemini und Co. als Ersatz-Therapeuten? Wie entwickelt sich der menschliche Verstand, wenn man permanent bestätigt wird? Diesen Fragen stellen sich Jan und Maxe, zusammen mit Jolina, im neuesten GameStar Tech Talk.

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