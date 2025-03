Schedule 1 ist gerade einmal ein paar Tage draußen und hat schon Unglaubliches erreicht. Die Lebenssimulation steht aktuell bei knapp 30.000 Bewertungen bei einem Score von 98% und wird damit als äußerst positiv gekennzeichnet. In den letzten 24 Stunden schaffte es der Titel zudem auf unglaubliche 414.166 gleichzeitige Spielende und stellt damit sogar die aktuellen Zahlen von aktuellen Trendspielen wie Monster Hunter Wilds und R.E.P.O. in den Schatten.

Was ist Schedule 1? Ähnlich wie in GTA Online ist es das Ziel zum Kingpin einer Verbrecherorganisation zu werden. Dazu bauen wir Drogen an, um sie später zu verkaufen, ziehen entsprechende Einrichtungen hoch und breiten uns immer weiter aus. Um nicht allein mit der ganzen Arbeit dazustehen, stellen wir ausreichend Personal ein. Außerdem können wir unser Imperium auch im Koop errichten.

Das Spiel ist am 24. März in den Early Access gestartet und wenn ihr euch unsicher seid, ob Schedule 1 etwas für euch ist, könnt ihr es per Demo ganz einfach ausprobieren. Aktuell gibt es den Titel nur auf Steam.