Wie Unpacking, nur andersrum: In One Move Away müsst ihr umziehen und geschickt packen

Im neuen Spiel One Move Away erlebt ihr die Geschichte von drei Figuren, die aufgrund von verschiedenen Umständen umziehen müssen. Dafür räumt ihr die Habseligkeiten der Charaktere aus und müsst sie beispielsweise in den Kofferaum eures Autos bekommen. Im Laufe der Zeit lernt ihr beim Verräumen der Gegenstände mehr über die persönlichen Hintergründe aller Beteiligten und welche Emotionen sie mit dem Beginn des neuen Lebensabschnitts verbinden.

Insgesamt verspricht Entwickler Ramage Games 20 Level in drei Handlungssträngen, die miteinander verwoben sind. Es gibt beim Packen auch nicht die eine Lösung. Ob ihr chaotisch alles in den Kofferaum knallt oder ganz ordentlich alles perfekt stapelt, bleibt euch überlassen. Hauptsache die Klappe geht am Ende zu.

One Move Away soll Ende 2025 für PS5, Xbox Series und PC erscheinen. Es gibt auch schon eine kostenlose Demo auf Steam.