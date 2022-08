Wo Long: Fallen Dynasty - Erstes Gameplay zum neuen Soulslike von Team Ninja

Nach Nioh 2 kommt Wo Long: Fallen Dynasty, von dem wir jetzt erstmals von Team Ninja Gameplay gezeigt bekommen. Erneut steht überaus forderndende Soulslike-Action mit Schwerten und Magie im Fokus. Vom Setting her geht es diesmal von der japanischen hin zur chinesischen Folklore rund um den Beginn der Three Kingdoms-Ära.



Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr in unserer ausführlichen Preview basierend auf einem Interview mit den Entwicklern, das wir im Rahmen der gamescom 2022 führen konnten.



Wo Long: Fallen Dynasty soll Anfang 2023 für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und PC via Steam erscheinen und ist be