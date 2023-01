Am 3. März erscheint mit Wo Long: Fallen Dynasty das neue Action-RPG von Team Ninja, den Entwicklern von Nioh und Nioh 2, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Das Spiel ist in China zur Zeit der Han-Dynastie angesiedelt, reichert das historische Setting aber natürlich wieder mit einer ordentlichen Prise Fantasy an.

Neben Dämonen und Zombies erwarten euch so etwa auch fliegende Drachen. Spielerisch ist das Ganze wieder an die klassische Souls-Formel angelegt, wie in Nioh habt ihr aber viel Freiheit bei der Spezialisierung und Entwicklung eurer Spielfigur.