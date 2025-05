Wo sind die Autos in Sims 4? Wo?!

Wie kann es eigentlich sein, dass Die Sims 4 ein modernes Setting präsentiert, in dem es keine Autos gibt? Genau diese Frage haben wir uns gestellt, vor allem nachdem der direkte Vorgänger Die Sims 3 bereits allgegenwärtige PKWs angeboten hat. Und jetzt kam auch noch der potenzielle Konkurrenz inZOI in den Early Access und lässt uns Autos direkt per WASD steuern. Hoffen wir, dass EA nach über 11 Jahren endlich die Augen öffnet.

Was denkt ihr: Vermisst ihr Autos in Die Sims 4 oder kommt ihr auch gut ohne zurecht?