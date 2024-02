WWE 2K24 zeigt zum ersten Mal Gameplay der Wrestling-Action

WWE 2K24 will auch in diesem Jahr wieder die beste Wrestling-Action der Welt in die heimischen Wohnzimmer bringen. Der neue Teil zeigt jetzt erstmals Gameplay.

Wie immer stehen die Kämpfe im Boxring im Vordergrund. Über 200 männliche und weibliche Superstars sind an Bord und können ausgewählt werden. In diesem Jahr feiert die Reihe zudem das 40-jährige Jubiläum der Großveranstaltung WrestleMania mit einem eigenen Storymodus.

WWE 2K24 erscheint am 8. März 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC.