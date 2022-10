Xbox stellt das Lineup für Games With Gold im Juli 2022 per Video vor

Microsoft bietet weiterhin jeden Monat vier Gratis-Spiele mit Games with Gold an.

Im Juli 2022 erwarten euch deshalb die Spiele Beasts of Maravilla Island, Thrillville: Off the Rails, Relicta und Torchlight. Alle Spiele, die ihr euch im Rahmen der Aktion holt, könnt ihr für immer auf eurem Account behalten und jederzeit benutzen – auch wenn euer Abo ausgelaufen ist. Games with Gold ist Teil von Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate.