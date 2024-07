Xbox stellt neuen Deadpool-Controller mit einer einzigartigen Rückseite vor

Microsoft stellt in regelmäßigen Abständen spezielle, einzigartige Designs des Xbox Controllers her, um diese zu verlosen. So auch bei diesem neuen Deadpool-Controller, der von vorne so aussieht, wie das Kostüm des Plappermauls. Das besondere Feature zeigt sich aber erst, wenn ihr diesen umdreht. Denn statt einer normalen Rückseite erwarten euch zwei Deadpool-Pobacken, die ihr bei eurem nächsten Casll of Duty-Abend fest zusammendrücken könnt.