Zeitschleifen-RPG mit Undertale-Vibes: In Stars and Time ist jetzt für die Switch erhältlich

In Stars and Time ist ein spannendes Rollenspiel-Abenteuer, das am 20. November für Nintendo Switch, die PlayStation-Konsolen und den PC erschienen ist. Das optisch in schwarz-weiß gehaltene und an RPG-Klassiker erinnernde Spiel erzählt eine Zeitschleifen-Geschichte mit Fantasy-Setting.

Held*in Siffrin versucht mit ihren Freund*innen der tyrannischen Herrschaft eines bösen Königs ein Ende zu setzen. Kurz vor dem Abschluss dieser Mission geht jedoch alles schief. Wie durch ein Wunder wird allerdings die Zeit zurückgedreht, was jedoch nur Siffrin bemerkt.

Es bleibt allerdings nicht bei einem Versuch. Mit jedem neuen Anlauf ändert sich Siffrins Blick auf die Welt und neue Möglichkeiten eröffnen sich. Neben der Erkundung der Spielwelt stehen rundentaktische Kämpfe auf dem Programm.