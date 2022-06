Zelda-like Tunic: Der Xbox-Erfolg kommt im Herbst auch für PS4 und PS5

03.06.2022 11:49 Uhr

Tunic kommt nach dem erfolgreichen Release für Xbox und PC am 27. September 2022 auch für PS4 und PS5. Aber wie spielt sich Tunic eigentlich?

Tunic ist ein Action-Adventure im Stil alter 2D-Zelda-Teile wie A Link to the Past oder Link's Awakening. Aus der isometrischen Ansicht steuert ihr einen kleinen Fuchs durch eine bunte Fantasiewelt, in der ihr in fordernden Kämpfen gegen allerlei Monster antretet, knifflige Puzzle löst und die wunderschönen Umgebungen nach allerlei Waffen, Items und Geheimnissen durchforstet.