Zelda: Skyward Sword HD - Trailer zeigt einige Verbesserungen der Switch-Version

02.07.2021 16:20 Uhr

Mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD kommt Links Wii-Abenteuer am 16. Juli 2021 auf die Nintendo Switch. Die Portierung beinhaltet dabei mehrere Verbesserungen, die im Trailer vorgestellt werden:

- Optionale Hilfestellung von Phai: Phai erscheint nur in Videosequenzen oder wenn ihre Hilfe notwendig ist. Brauchen wir darüber hinaus einen Rat, können wir sie manuell herbeirufen.

- Höhere Bildrate von 60 FPS, was ein flüssigeres Spielerlebnis ermöglicht

- Vorspulen von Dialogen durch das Drücken des B-Knopfs

- Optimierte Item-Informationen: Erklärungen zu gesammelten Items erscheinen nur beim ersten Mal

- Überspringen von Videosequenzen durch das Drücken des Minus-Knopfs

- Automatisches Speichern: Der Spielfortschritt wird automatisch gespeichert, kann aber auch manuell über das Menü gesichert werdenn

- Überspringen von Spieletutorials: Die Tutorials wurden überarbeitet und fallen dezenter aus