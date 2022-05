Zenless Zone Zero - Das neue Spiel des Genshin Impact-Studios lädt nach New Eridu ein

13.05.2022 17:47 Uhr

Die Genshin Impact-Macher haben jetzt ein neues Action-RPG angekündigt.

In Zenless Zone Zero hat ein mysteriöses Desaster namens Hollows die Zivilisation zerstört, wie wir sie kennen. Das übernatürliche Ereignis erzeugt selbstständig neue Dimensionen, in denen sich Monster namens Ethereal herumtreiben. Die Menschheit hat sich währenddessen in der letzten Stadt namens New Eridu zusammengerottet und versucht, die Hollows-Dimensionen für sich zu nutzen.

Noch wurden offiziell nicht alle Plattformen für das Spiel bekannt gegeben, aber es wird eine Beta für PC und iOS geben.