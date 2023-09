Zum ersten Mal mit Open World: So spielt sich Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth hat ein Releasedatum! Der zweite Teil des siebener-Remakes erscheint am 29 Februar 2024 und lässt uns nach einem ganzen ersten Teil in der Industriestadt Midgar zum ersten Mal Open World-Luft schnuppern. Wie sich Cloud und Co in der großen weiten Welt schlagen, mit wem sie sich schlagen und warum die große weite Welt vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe braucht, fassen wir im Vorschau-Video für euch zusammen.