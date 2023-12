Zwei der größten Gaming-Phänomene der letzten Jahre machen jetzt gemeinsame Sache

Das Action-Roguelike Vampire Survivors und der Party-Hit Among Us zählen zu den größten Gaming-Erfolgen der letzten Jahre. Jetzt haben sich die beiden Spiele für ein Crossover zusammengetan. Ab sofort steht der Emergency Meeting-DLC für Vampire Survivors auf den Xbox-Konsolen und dem PC zur Verfügung. Die Nintendo Switch-Version soll demnächst folgen.

Durch die Erweiterung kommt eine neue Map im Stil von Among Us sowie spielbare Charaktere im Astronauten-Design in das 2,5D-Spektakel. Vampire Survivors setzt auf ein simples Prinzip: Ihr müsst möglichst schnell möglichst viele Monster erledigen, die aus allen Richtungen auf euch zustürmen. Eure Spielfigur greift dabei automatisch an, ihr legt nur die Bewegungen fest und wählt regelmäßig Upgrades für eure Waffen und Fähigkeiten aus. Der Titel war einer der Überraschungshits 2022.

Among Us ist ein Multiplayer-Spiel, in dem ihr in der Gruppe Astronaut*innen spielt und ein Raumschiff repariert. Einer oder mehrere Spieler*innen sind dabei als Imposter unterwegs und versuchen, die Crew auszuschalten. Dabei darf nur während Meetings gesprochen werden. Der Titel war vor allem während der Pandemie 2020 und 2021 sehr erfolgreich.