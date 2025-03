Zwei ehemalige PlayStation-Exclusives marschieren im Juli auf die Nintendo Switch

Die Nintendo Switch bekommt im Juni unerwartet zwei Remastered-Portierungen von ehemaligen PlayStation Exclusives. Denn das Taktik-Rhythmus-Spiel Patapon 1 + 2 Replay wird am 11. Juli noch einmal veröffentlicht. In dem Titel befehlt ihr eine kleine Armee indem ihr im Rhythmus die Befehle gebt. So können sie sich nach vorne bewegen oder angreifen.