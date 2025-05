Diese 10 exklusiven PS5-Spiele gibt's jetzt im Angebot: Hits von Spider-Man 2 bis The Last of Us zum Top-Preis schnappen!

Wenn ihr günstig die besten PS5-Spiele abstauben wollt, solltet ihr euch jetzt die Days of Play-Angebote ansehen.

Durch die Days of Play könnt ihr euch aktuell eine große Auswahl an PS5-Spielen günstig sichern, darunter fast alle der größten First-Party-Hits, welche die Konsole zu bieten hat, von Marvel’s Spider-Man 2 über Astro Bot bis hin zu The Last of Us. Ihr findet die Angebote bei verschiedenen Händlern, unter anderem hier bei Amazon:

Alternativ könnt ihr den Sale beispielsweise auch bei MediaMarkt und bei Saturn finden. Während viele Angebote bei allen drei Händlern gleich viel kosten, gibt es bei anderen leichte Preisunterschiede. Bei Amazon sind außerdem ein paar Deals schon ausverkauft, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, auch bei der Konkurrenz vorbeizuschauen.

Prinzipiell laufen die Sales noch bis zum 11. Juni, aber wenn ihr euch die besten Angebote sichern wollt, solltet ihr besser schon früher zuschlagen.

Exklusive PS5-Spiele im Angebot: Das sind die Highlights des Sales!

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Autoplay

Hier haben wir euch eine Liste mit zehn Highlights aus dem Sale zusammengestellt, wobei wir uns vor allem auf die Exklusivtitel konzentriert haben, die es nur für PlayStation (und teilweise inzwischen für PC) gibt. Sofern die PS5-Spiele dort noch verfügbar waren und wir sie nicht bei MediaMarkt günstiger gefunden haben, haben wir dabei auf Amazon verlinkt:

Die Days of Play Sales haben übrigens noch viel mehr zu bieten als nur PS5-Spiele. Es gibt auch PS5-Hardware günstiger, vom DualSense PS5-Controller über das PlayStation VR2 Headset bis hin zur PS5-Konsole selbst, sowohl in der Slim- als auch in der Pro-Version. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier: