Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die Playstation 5 und hat kein leichtes Erbe anzutreten. Sowohl der erste Teil als auch der Ableger Miles Morales sind fantastische Abenteuer und erzählen erwachsene und einzigartige Geschichten in der Welt der Superhelden.

Was macht man also, wenn man das noch toppen will? Genau, man schmeißt beide Spideys zusammen und bietet gleich zwei Superhelden. In Spider-Man 2 steuert ihr erstmals beide Helden und erlebt dabei eine besonders emotionale Geschichte um Hoffnung, Verrat und Hass. Auch spielerisch hat sich einiges getan.

Unter anderem gleitet ihr dank Flügel nun durch die Luft, pariert mit metallischen Armen und greift später auch auf einen gewissen schwarzen Anzug zurück. Nur, reicht das, um wirklich besser als Spider-Man und Miles Morales zu sein? Finden wir es im Test heraus!