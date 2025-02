100 Filme für 0,99€ im Amazon-Angebot: Borderlands-Film, Horror-Hit Longlegs & mehr jetzt günstig schauen!

Für nur 0,99€ ist sogar der Borderlands-Film einen Blick wert. Für den Überraschungshit Longlegs mit Nicolas Cage gilt das sowieso.

Prime-Mitglieder können sich gerade wieder Filme für nur 0,99 Cent bei Amazon Prime Video ausleihen, diesmal stehen stattliche 100 Titel zur Auswahl. Darunter finden sich einige Jahrzehnte alte Klassiker, aber auch sehr viele aktuelle Filme, die erst 2024 in die Kinos gekommen sind. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Das Angebot gilt nur bis Sonntag. Wie immer bei Amazon habt ihr 30 Tage Zeit, euch einen ausgeliehenen Film anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 48 Stunden.

Filme für 0,99€: Horror-Überraschungshit & unterhaltsamer Kino-Flop

Für Gamer ist das Highlight der Aktion natürlich der im letzten Jahr erschienene Borderlands-Film. Zwar war dieser sowohl an den Kinokassen als auch nach den Meinungen der Kritiker trotz seines Star-Ensembles ein ziemlicher Flop, dennoch ist er enorm unterhaltsam. Allein darüber, was dieser Film alles falsch macht, kann man sich als Fan der Vorlage nämlich gute anderthalb Stunden lang hervorragend amüsieren oder aufregen.

2:53 Borderlands: Hier ist der große Trailer zur Film-Umsetzung

Autoplay

Ein echter Überraschungshit ist hingegen der Horror-Thriller Longlegs, der sich um die Suche nach einem okkultistischen Serienmörder in den 1990ern dreht. Nicht nur kam Longlegs bei Kritikern sehr gut an, mit einem Einspielergebnis von 126 Millionen Dollar bei einem Budget von nicht mal 10 Millionen handelt es sich um den erfolgreichsten Indie-Film des letzten Jahres. Hierzu hat sicherlich auch Nicolas Cage in der Rolle des Mörders einiges beigetragen.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit Highlights aus der Film-Aktion bei Amazon zusammengestellt, wobei wir uns auf die aktuelleren Titel konzentriert haben: