100 Zoll QLED 4K-Fernseher im Angebot: Für diesen gigantischen 144Hz-TV zahlt ihr jetzt nicht mal mehr die Hälfte!

Gigantischer Bildschirm, gute Bildqualität und vergleichsweise kleiner Preis: Den 4K-Fernseher Hisense E77NQ Pro mit 100 Zoll gibt's jetzt im Angebot.

Wenn es euch beim Kauf eures neuen 4K-Fernsehers vor allem um die Größe geht, ihr aber auch hohe Bildqualität und tolle Gaming-Performance wollt, findet ihr jetzt bei Alternate einen guten Deal. Hier bekommt ihr nämlich den 100 Zoll großen QLED-TV Hisense E77NQ Pro im Sonderangebot. Im Vergleich zum UVP spart ihr mehr als 2000€ und zahlt somit weniger als die Hälfte. Günstiger gibt es den riesigen 4K-Fernseher laut Vergleichsplattformen aktuell nirgends.

Das Angebot ist auch deshalb eine tolle Gelegenheit, weil die Vorräte des 2024 erschienenen Fernsehers langsam zur Neige gehen. Bis der in diesem Jahr erscheinende Nachfolger auf ein ähnliches Preisniveau gesunken ist, kann es lange dauern. Auch bei Alternate ist übrigens die Menge der verfügbaren Exemplare begrenzt, weshalb ihr nicht zu lange warten solltet.

100 Zoll, QLED & 144Hz zum kleinen Preis: Das ist der Hisense E77NQ Pro

Mit seinem 144Hz-Display und VRR sorgt der 4K-Fernseher Hisense E77NQ Pro für ein flüssiges Bild ohne Screen Tearing.

Der Hisense E77NQ Pro ist ein Mittelklassefernseher aus 2024. Noch günstigeren TVs hat er vor allem sein 144Hz-Display voraus, durch das selbst die schnellsten Bewegungen flüssig dargestellt werden können. Das ist gerade bei einem so riesigen Fernseher wichtig. Je größer der Bildschirm ist, desto leichter nimmt man nämlich die Strecke wahr, die schnelle Objekte zwischen zwei Frames zurücklegen.

Natürlich hilft das 144Hz-Display auch beim Gaming: Da der Fernseher über HDMI 2.1 verfügt, könnt ihr aus der PS5 und der Xbox Series X das Maximum von 120 FPS bei 4K-Auflösung herauskitzeln. Mit einem schnellen Gaming-PC sind die vollen 144 FPS möglich. Außerdem sorgen der niedrige Input Lag und Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne lästige Eingabeverzögerungen.

Der Hisense E77NQ Pro bietet eine erstaunliche Menge an Features für einen 4K-Fernseher seiner Preisklasse.

Daneben punktet der Hisense E77NQ Pro natürlich durch die QLED-Technik, die mithilfe einer zusätzlichen Filterschicht für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Bei der Helligkeit bietet er mit bis zu 800 cd/m2 laut Herstellerangaben ebenfalls viel mehr als Low-Budget-Fernseher, die oft schon bei rund 300 cd/m2 schlapp machen. Dadurch kann er Farben mittels HDR-Formaten wie Dolby Vision ein besonderes Strahlen verleihen.

Auch beim Kontrast schneidet der Hisense E77NQ Pro gut ab. Er verfügt nämlich nicht nur über ein VA-Panel, sondern bietet auch Full Array Local Dimming: Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, was eine bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen ermöglicht. Teure Mini-LED- oder OLED-Fernseher bieten in dieser Hinsicht allerdings noch deutlich mehr. Wenn ihr sehr hohe Ansprüche habt, seid ihr deshalb mit TVs wie diesen eventuell besser dran: