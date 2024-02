Über 1000 Angebote: Blockbuster auf Blu-Ray, DVD & in 4K im Amazon Film-Sale schnappen

Unter dem Titel "Winterangebote" hat Amazon einen großen neuen Film-Sale mit über 1000 Blu-rays und DVDs gestartet.

Amazon hat am Freitag die Winterangebote gestartet, durch die ihr jede Menge große Blockbuster günstig auf DVD und Blu-ray abstauben könnt. Mehr als 1000 Filme gibt es im Angebot, darunter viele teils noch recht aktuelle Kinohits. Auch einige der sonst oft teuren 4K Ultra-HD-Versionen gibt es vergleichsweise günstig. Die Deals gelten noch bis zum 16. Februar, die Übersicht findet ihr hier:

Teil des Sales ist übrigens auch eine Aktion, durch die ihr drei Blu-rays für 18€ abstauben könnt. Hier ist die Auswahl mit über 200 Filmen etwas kleiner, es sind aber trotzdem einige Blockbuster und hochkarätige Klassiker mit dabei, beispielsweise Greenland mit Gerard Butler, Knives Out mit Danial Craig oder der ungewöhnliche Horrorfilm The Cabin in the Woods, der gekonnt mit den Erwartungen der Zuschauer*innen spielt. Hier geht's zu den Angeboten:

Film-Sale bei Amazon: Die Highlights

1:22 Neben aktuellen Marvel-Blockbustern findet ihr unter den Angeboten auch Klassiker wie den Anime Akira von 1988.

Wie schon gesagt, sind so einige große Blockbuster unter den Angeboten. Vor allem Fans von Superhelden-Action kommen mit dem Sale auf ihre Kosten. Ant-Man and the Wasp – Quantumania und Thor – Love and Thunder sind nur zwei der aktuelleren Beispiele, in der Liste finden sich noch einige weitere Marvel-Filme.

Auch für Anime-Fans sind einige gute Deals dabei. Zum Beispiel können sie sich mit dem düsteren Science-Fiction-Film Akira einen der ganz großen Klassiker günstig sichern. Wer hingegen nach familienfreundlicher Unterhaltung sucht, kann zu Animationsfilm-Hits wie Encanto oder Die Eiskönigin greifen. Hier eine kleine Auswahlliste:

