120 Hz & HDMI 2.1: Diesen 4K Smart TV mit 55 Zoll gibt’s jetzt für weniger als die Hälfte

Der 4K-Fernseher Hisense U87GQ macht dank 120 Hz und HDMI 2.1 beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X eine sehr gute Figur.

Bei Otto könnt ihr gerade den hochwertigen, mit 120-Hz-Display und HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher Hisense U87GQ günstig im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit 55 Zoll bezahlt ihr nur noch 599,90€ und damit weniger als die Hälfte der UVP von 1299€. Laut Vergleichsplattformen ist Otto damit mit großem Abstand der günstigste Anbieter für das Modell, der zweitgünstigste Preis liegt nach Angaben von Idealo bei 776€. Hier kommt ihr zum Deal:

Das Angebot kommt übrigens nicht direkt von Otto, sondern vom Marktplatzhändler Rotcom. Der Anbieter macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange es noch gültig ist. Geliefert wird laut Produktseite in 5 bis 6 Werktagen.

Wie gut ist der Hisense U87GQ?

Toll fürs Gaming: Der Hisense U87GQ ist eine Variante des hochwertiger 4K-TVs Hisense U8G und wohl nur deshalb so günstig, weil er schon 2021 erschienen ist. Das Alter macht aber nichts, denn durch ein Software-Update im letzten Jahr ist er inzwischen technisch auf dem aktuellen Stand und unterstützt nun alle Funktionen von HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) sind dabei. Der Input Lag fällt mit rund 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus. Insgesamt bekommt ihr also einen tollen Gaming-Fernseher.

Bildqualität knapp unter OLED: Auch bei der Bildqualität kann der Hisense U87GQ überzeugen. Wie Samsungs QLED-TVs verwendet er Quantum Dots zur Verbesserung der Farbdarstellung. Außerdem verfügt er über eine sehr hohe Spitzenhelligkeit, weshalb HDR gut ausgenutzt werden kann, und über einen sehr hohen Kontrast durch sein VA-Panel und Local Dimming. An das perfekte Schwarz eines OLED-TVs reicht er zwar nicht heran, er ist aber nicht weit davon entfernt. Zum Vergleich: Bei den TV-Experten von Rtings erreichte der Hisense U8G 8,4 von 10 Punkten, der rund doppelt so teure LG OLED C2 kommt auf 8,9 Punkte.