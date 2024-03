Die 15 besten Survival-Spiele, die ihr aktuell auf Steam spielen könnt

Unsere Top 15 Liste der besten Survival Spiele auf Steam.

Seit mittlerweile einigen Jahren hält der Trend der sogenannten Survival-Games insbesondere auf PC an - oftmals als Early-Access-Titel startend, haben sich die Spiele, samt ihrem Genre mittlerweile einen festen Platz in der Kategorie-Liste auf Steam gesichert.

Wir haben euch die 15. am besten bewerteten Vertreter (laut User-Score auf Steam) herausgesucht und stellen sie in der folgenden Liste kurz vor. Die Bewertungen sind dabei auf dem Stand vom 19.03.2024.

Los geht's!

15. Starbound

Starbound

User-Score (positiv): 91% von 84.372 Bewertungen, Metascore: 81, GamePro-Wertung: -, Release: 2016, Auch verfügbar auf: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Starbound lädt euch zu einem interstellaren Abenteuer ein, bei dem ihr nach einer Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten strandet. Mit dem gesamten Universum zur Erkundung bietet dieses Sandbox-Spiel eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Planeten, auf denen jede Umgebung ihre eigenen Ressourcen, Kreaturen und Geheimnisse birgt.

Eure Aufgabe ist es, zu überleben, indem ihr Ressourcen sammelt, Werkzeuge und Waffen herstellt und eine neue Heimat aufbaut. Doch Starbound geht darüber hinaus: Ihr könnt eigene Raumschiffe bauen und modifizieren, um neue Welten zu entdecken, euch mit unterschiedlichen Spezies zu verbünden und Teil einer größeren Geschichte zu werden.

14. The Long Dark

The Long Dark

User-Score (positiv): 91% von 90.066 Bewertungen, Metascore: 77, GamePro-Wertung: -, Release: 2017, Auch verfügbar auf: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch,

The Long Dark entführt euch in die eisige Wildnis der kanadischen Wälder nach einem geomagnetischen Desaster. Ihr seid ganz auf euch allein gestellt, ohne Hilfe von außen, ohne Anleitung und ohne die Hoffnung auf Rettung.

Eure Aufgabe ist es, gegen die tödliche Kälte, Hunger, Durst und wilde Tiere zu überleben, während ihr gleichzeitig eine verlassene Welt erkundet, die sowohl atemberaubend schön als auch unerbittlich hart ist.

13. Astroneer

Astroneer

User-Score (positiv): 92% von 99.327 Bewertungen, Metascore: 71, GamePro-Wertung: -, Release: 2016, Auch verfügbar auf: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch,

Astroneer entführt euch in die farbenfrohe und unendliche Weite des Weltraums, wo ihr als mutige Astronaut*innen fremde Planeten erkundet, Ressourcen ab- und eure eigene Basis aufbaut.

In diesem Sandbox-Abenteuer steht die Erkundung im Vordergrund, während ihr in einer prozedural generierten Welt das Unbekannte entdeckt. Ihr habt die Möglichkeit, Fahrzeuge zu konstruieren, um die vielfältigen Landschaften zu durchqueren, und Technologien zu entwickeln, die eure Überlebenschancen in der rauen Umgebung erhöhen.

12. Raft

Raft

User-Score (positiv): 93% von 258.544 Bewertungen, Metascore: -, GamePro-Wertung: -, Release: 2022, Auch verfügbar auf: -

Raft wirft euch mitten ins offene Meer, wo ihr auf einem kleinen Floß startet, das eure einzige Zuflucht in einer endlosen, von Wasser bedeckten Welt ist. Dabei müsst ihr mit begrenzten Ressourcen auskommen, euer Floß in ein schwimmendes Zuhause verwandeln und die Geheimnisse des Ozeans erkunden.

Dafür müsst ihr Fische fangen, Meerwasser entsalzen, um Trinkwasser zu gewinnen, und Treibgut sammeln, um euer Floß Stück für Stück zu erweitern und zu verbessern. Dabei ist Vorsicht geboten, denn Haie und andere Meeresbewohner stellen eine ständige Bedrohung dar.

Dazu gibt es eine fesselnde Geschichte, die ihr durch die Erkundung von Inseln und Unterwasserwracks nach und nach aufdeckt und wahlweise allein oder mit anderen im Koop erlebt.