Über 1500 Switch-Spiele im Angebot: Nintendo eShop startet riesigen Sale!

Der neue Sale im Nintendo eShop hat haufenweise günstige Switch-Spiele zu bieten, läuft aber nur für ein paar Tage!

Passend zur Indie World-Präsentation, in der Nintendo viele spannende neue Indie-Spiele für Nintendo Switch vorgestellt hat, hat der Nintendo eShop jetzt einen riesigen Indie-Sale gestartet. Ihr bekommt bis zum 23. April mehr als 1500 Switch-Spiele im Angebot, darunter viele große Hits und sogar einige brandneue Titel. Hier findet ihr die Übersicht:

Wir haben euch aus der langen Liste der Angebote zehn besonders interessante Spiele herausgesucht und stellen sie euch kurz vor:

Hollow Knight

1:06 Hollow Knight im düsteren Gameplay-Trailer

Hollow Knight ist einer der größten Indie-Hits aller Zeiten und ein Muss für alle Metroidvania-Fans. Das 2D-Spiel im Stil eines düsteren Bilderbuchs lässt euch in die Rolle eines Käfers schlüpfen, der bewaffnet mit einem Nagel die Überreste eines Insektenkönigreichs erforscht. Dabei stoßt ihr nicht nur auf zahlreiche Geheimnisse, sondern auch auf bizarre und teils riesige Kreaturen, die ihr in spektakulären Bosskämpfen erledigen müsst.

Sowohl das verschachtelte Leveldesign als auch das Fortschrittssystem und der hohe Schwierigkeitsgrad erinnern an Spiele wie Dark Souls. Ihr solltet euch also auf eine Herausforderung gefasst machen. Die Switch-Version enthält bereits die Erweiterungen Hidden Dreams, Grimme Troupe und Lifeblood. Das aktuelle Angebot ist übrigens eine gute Gelegenheit, den ersten Teil noch nachzuholen, bevor der Nachfolger Hollow Knight: Silksong erscheint.

Balatro

Balatro baut zwar auf Poker auf, ähnelt spielmechanisch aber eher Roguelike-Deckbuildern wie Slay the Spire.

Balatro ist bislang einer der größten Überraschungshits des Jahres 2024. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei eindrucksvollen 91 Punkten. Das Kartenspiel basiert zwar auf den Poker-Regeln, baut diese aber zu einem spannenden Roguelike-Deckbuilder um. In jeder Runde legt ihr die bekannten Poker-Hände vom Paar über den Drilling bis zum Royal Flush und bekommt dafür Punkte, mit denen ihr einen bestimmten Score schlagen müsst.

Erfolge werden mit Ingame-Währung belohnt, mit der ihr euch anschließend Joker für die nächste Runde kaufen könnt. Die über 150 verschiedenen Joker verschaffen euch die verschiedensten Boni, wenn ihr sie richtig auszunutzen versteht, und lassen sich auf vielfältige Weise miteinander kombinieren. Außerdem könnt ihr gewöhnliche Karten entfernen, ersetzen oder mit besonderen Effekten aufwerten, um euer Deck perfekt an eure Spielweise anzupassen.

Ori and the Will of the Wisps

1:00 Ori and the Will of the Wisps: Wunderschönes Metroidvania im Trailer

Mit Ori and the Will of the Wisps bekommt ihr jetzt eines der schönsten Metroidvanias überhaupt im Angebot. Der Nachfolger des ebenfalls reduzierten Ori and the Blind Forest ist abermals ein 2D-Action-Platformer, der eine emotionale, von einem atmosphärischen Soundtrack untermalte Geschichte erzählt. Wie im ersten Teil könnt ihr die märchenhafte Spielwelt prinzipiell frei erkunden, werdet aber an manchen Stellen erst mit den richtigen Fähigkeiten weiterkommen.

Diesmal ist der Waldgeist Ori mit der Eule Ku unterwegs. Als die beiden in einem unbekannten Gebiet voller Irrlichter abstürzen, muss Ori all seine Fähigkeiten wie Zauber und Geisterwaffen nutzen, um sich einen Weg zu bahnen und im Kampf gegen die riesigen Bossgegner eine Chance zu haben. Der Schwierigkeitsgrad ist erneut sehr hoch, wenngleich niemals unfair. Bei den zwischendurch eingestreuten Rätseln könnt ihr zudem auch mal durchatmen.

Trombone Champ

0:44 Trombone Champ - In diesem tollen Musikspiel macht schlecht spielen richtig Spaß

Trombone Champ ist innovatives Musikspiel und längst nicht so simpel, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Mit der Posaune spielt ihr 45 Lieder aus den verschiedensten Genres, von Marschmusik über Folk bis hin zu Electro. Anders als bei anderen Musikspielen braucht ihr dabei nicht nur gutes Timing. Ihr habt nämlich auch die volle Kontrolle darüber, welche Töne ihr spielt, da ihr die Tonhöhe wie mit dem richtigen Instrument stufenlos regulieren könnt.

Durch dieses Feature wird es zu einer echten Herausforderung, stets perfekt den Ton zu treffen. Um euch auf eurem Weg zum Posaunisten-Champion zu motivieren, gibt es zudem ein Fortschrittssystem mit Sammelkarten, das euch nicht nur mit musikalischen Wissen versorgt, sondern nach und nach eine versteckte Geschichte offenbart. Ihr könnt allein euer Spiel perfektionieren oder euch im lokalen Multiplayer mit bis zu drei Mitspieler*innen messen.

Inkulinati

Der mittelalterliche Grafikstil ist nicht alles, was Inkulinati zu bieten hat. Auch das Gameplay steckt voller spannender Ideen.

Das erst im Februar für Nintendo Switch erschienene Inkulinati bekommt ihr schon jetzt günstiger. Es handelt sich dabei um ein Rundentaktikspiel, das im Stil eines Buchs mit mittelalterlichen Zeichnungen gehalten ist. Mithilfe magischer Tinte werden Kreaturen auf die Seiten des Manuskripts gezeichnet, die anschließend zum Leben erwachen. Zu euren Einheiten gehören beispielsweise trompetende Esel und Katzen im Bischofsgewand.

Im Lauf der Story-Kampagne schaltet ihr nicht nur neue Einheiten frei, sondern könnt sogar eigene erstellen, welche die unterschiedlichsten Spezialfähigkeiten haben können. Für noch mehr taktischen Tiefgang sorgt die Möglichkeit, das Schlachtfeld zu verändern, in dem ihr beispielsweise Hindernisse für eure Gegner hinein zeichnet. Die Geschehnisse werden stets als Text über den Bildern festgehalten, sodass ihr nach und nach eure eigene Geschichte schreibt.

Cult of the Lamb

2:03 Cult of the Lamb lässt euch als süßes Lamm einen dämonischen Kult gründen

Cult of the Lamb vermischt auf kreative Weise Lebenssimulationen wie Stardew Valley und Animal Crossing mit Elementen eines Hack&Slash-Rollenspiels. Ihr spielt ein niedliches Lamm, das der Anführer eines an Horrorgeschichten von H. P. Lovecraft erinnernden Kultes ist. Dabei kümmert ihr euch um den Aufbau eures Dorfes und das Wohlbefinden eurer Anhänger, die ihr jedoch auch dunklen Göttern opfern könnt, um selbst stärker zu werden.

Außerhalb der Dorfes kämpft ihr euch durch vier verschiedene Dungeons und erledigt haufenweise Feinde und Monster. Hier ist es euer Ziel, die Gottheiten zu erledigen, die über die Dungeons herrschen. Sterbt ihr, müssen ihr zwar wie in einem Roguelike von vorn anfangen, dürft aber einen Teil der unterwegs gesammelten Ressourcen behalten und in den Aufbau eures Kults stecken. Die zwei sehr unterschiedlichen Spielteile sind so auf motivierende Weise verknüpft.

A Short Hike

1:23 A Short Hike - Ausgezeichnetes Indie-Spiel jetzt auch auf Switch verfügbar

Wer Lust auf ein entspanntes Erkundungsspiel hat, ist bei A Short Hike an der richtigen Adresse. Hier spielen wir einen anthropomorphen Vogel, der versucht, einen Berggipfel zu erklimmen. Dazu wandern, klettern und gleiten wir durch hübsche Herbstlandschaften, die trotz 3D-Grafik in einem einzigartigen, farbenfrohen Pixellook gehalten sind. Unterwegs lernen wir eine Menge anderer Wanderer kennen, die alle ihre schrulligen Eigenheiten haben.

Für diese Charaktere können wir kleine Aufgaben erfüllen, durch die wir mehr über ihre Geschichte erfahren und dabei so manche Überraschung erleben können. Gezwungen werden wir dazu aber nicht, denn A Short Hike lässt uns die Freiheit, unseren eigenen Weg zum Gipfel zu gehen oder auch einfach mal zwischendurch anzuhalten und uns einer der Nebenaktivitäten zu widmen. Beispielsweise können wir Angeln oder sogar auf Schatzsuche gehen.

Hotline Miami Collection

6:36 Hotline Miami 2: Wrong Number - Test-Video zur Killer-Fortsetzung

Mit der Hotline Miami Collection bekommt ihr beide Teile des erfolgreichen Top-Down-Actionsspiels im Pixelstil in einem Paket. Beauftragt von mysteriösen Stimmen am Telefon fahren wir zu verschiedenen Orten und erledigen dort mithilfe von Hieb-, Stich- und Schusswaffen sowie allen Hilfsmitteln, die wir in die Finger bekommen, sämtliche Feinde. Kassieren wir auch nur einen einzigen Treffer, sterben wir und müssen den Level von vorn beginnen.

Die Level sind zwar kurz, dafür ist der Schwierigkeitsgrad aber sehr hoch, weshalb man den Game Over-Screen häufiger sehen wird. Der Reiz des Spiels liegt gerade darin, sich bei jedem neuen Versuch ein paar Schritte weiter vor zu tasten und mit verschiedenen Vorgehensweise zu experimentieren. Hat man schließlich den richtigen Plan, ballert man sich wie in einer perfekt choreographierten Actionfilmszene durch den Level, angetrieben vom coolen Electro-Soundtrack.

Unpacking

1:26 Unpacking: Auspacksimulator zeigt beeindruckendes Audiodesign im Trailer

Ähnlich wie A Short Hike liefert auch Unpacking eine entspannte Spielerfahrung, allerdings mit einem völlig anderen Szenario, das man so noch nie in einem Spiel gesehen hat: Es handelt sich um ein Puzzlespiel, in dem ihr Gegenstände aus Umzugskartons auspacken und anschließend den perfekten Platz für sie in der Wohnung finden müsst. Das mag nicht sehr anspruchsvoll klingen, fühlt sich aber erstaunlich befriedigend an.

Im Vordergrund steht allerdings weniger das Gameplay, sondern vielmehr die Geschichten, die mit all den Gegenständen verbunden sind. Anhand von insgesamt acht Umzügen vollziehen wir nämlich die Lebensgeschichte einer Person nach. Durch die Dinge, die sie mitnimmt oder auch zurücklässt, erfahren wir, was sich in ihrem Leben verändert hat. Dabei kommt es immer wieder zu emotionalen Momenten, die von einem hervorragenden Soundtrack untermalt werden.

Overcooked! All You Can Eat

2:05 Overcooked! All You Can Eat zeigt sich im Trailer

Overcooked! All You Can Eat enthält das komplette Paket aus Overcooked! 1 und 2 zusammen mit allen Zusatzinhalten und weiteren Verbesserungen. Außerdem könnt ihr jetzt auch Overcooked! 1 nicht nur lokal, sondern auch online gemeinsam spielen. Bei der Overcooked!-Reihe handelt es sich um chaotische Koop-Spiele, in denen ihr zusammen in einem Team aus bis zu vier Spieler*innen ein Restaurant führen müsst.

Um den hektischen Küchenalltag zu meistern, die ungeduldige Kundschaft zufriedenzustellen und so den Highscore zu knacken, müsst ihr alle Aufgaben vom Tellerwaschen übers Fleischbraten bis zum Gemüseschneiden klug verteilen und stets gut zusammenarbeiten. Im zweiten Teil stellen euch die sich dynamisch veränderten Level, die euch beispielsweise auf zwei nebeneinander fahrenden Booten kochen lassen, noch vor zusätzliche Herausforderungen.

Über 1500 weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Switch-Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus den über 1500 Sonderangeboten, die der Nintendo eShop Indie Sale für euch bereithält. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, auch selbst nochmal einen Blick auf die Deals zu werfen. Dieser Link bringt euch zur Übersicht: