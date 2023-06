Titel wie Stellaris oder Crusader Kings 3 sind extrem komplex und bringen Spieler*innen manchmal zum Verzweifeln.

Wer macht die schwierigsten Spiele, From Software? Falsch gedacht: Selbst beinharte Titel wie Sekiro, Elden Ring oder Dark Souls verlangen ihren Spieler*innen nicht so viel ab wie die Spiele von Paradox Interactive. Zumindest scherzen sowohl die Fans als auch der Entwickler/Publisher selbst darüber, wie kompliziert und schwierig viele Paradox-Titel sind – mit teils wirklich brüllend komischen Ergebnissen.

Hunderte Stunden und nur einmal gewonnen: Paradox und Fans amüsieren sich über die komplizierten Spiele

Paradox Interactive macht sehr eigene Spiele. Titel wie Crusader Kings 3 oder Stellaris sind in der Regelsehr komplex und zeitintensiv. Wer sie verstehen will, muss sich reinfuchsen und selbst dann kann es passieren, dass nichts klappen will.

Aber das ist Teil der Erfahrung und viele Fans lieben genau diese Art von Spiel. Das weiß auch das schwedische Entwicklerstudio selbst und scherzt auf Twitter darüber:

"In Schweden machen die Leute Spiele, aber das sind nur Maps. Niemand weiß, wie man sie spielt und die Leute starren sie einfach nur stundenlang an und sehen dabei zu, wie sie die Farbe verändern."

Die Reaktionen vieler Fans darauf sind mindestens genauso humorvoll. Einige Stellaris-Spieler*innen finden genau diesen Farbwechsel auf der Map offenbar wirklich so faszinierend, dass sie sich das "8.000 Stunden anschauen":

A propos 8.000 Stunden: Eine Person gibt an, genau so lange gebraucht zu haben, bis er herausgefunden hatte, wie man ein Paradox-Spiel spielt. Er sei extrem glücklich gewesen – bis ein neuer Patch veröffentlicht wurde. Das Update habe die Mechaniken verändert und er habe von vorn anfangen müssen. Was natürlich ein Scherz ist: er erklärt, Paradox und dessen Spiele zu lieben.

Ein weiterer Mensch erklärt in einem Kommentar, er habe Hearts of Iron 4 mindestens viermal installiert und wieder deinstalliert, weil er einfach nichts verstanden habe. Laut Paradox sei der Schlüssel, zu verstehen, dass "HoI IV eine Plattform für Anime-Mods" sei.

Paradox-Spiele durchspielen, geht das? Als Reaktion auf einen Nvidia GeForce Now-Tweet, der sich um das Beenden von Spielen von vorn bis hinten dreht, antwortet Paradox nur mit "es ist kompliziert".

Ein Fan kontert das damit, er habe es einmal geschafft, die Welt zu erobern und das als das Ende angesehen – um dann nur noch 400 Stunden weiter zu spielen:

Ein anderer Fan erklärt, er habe nach vielen Hundert Stunden nur ein einziges Mal eine Runde Stellaris "gewonnen", und das sei aber eigentlich auch eher ein Versehen gewesen.

Den Vogel schießt aber dieser Kommentar ab:

"1.500 Stunden in Crusader Kings 3 und ich habe noch nicht einmal das Tutorial geschafft."

Einig sind sich sowohl Paradox Interactive als auch die vielen Spieler*innen auf Twitter: Bei all der Komplexität und den hohen Einstiegshürden lieben sie die Titel wie Europa Universalis 4 oder Cities: Skylines alle aus ganzem Herzen. Es gibt einfach nichts Vergleichbares, was da heran kommt. Gute Neuigkeiten für Trekkies: Paradox arbeitet an einem neuen 4X-Titel names Star Trek: Infinite.

Wie gefallen euch die Spiele von Paradox Interactive? Was sind eurer Meinung nach die schwierigsten Games überhaupt?