160.000 Nintendo-Accounts gehackt & das ist die Konsequenz

Nintendo hat sich erneut zu dem Hack-Angriff auf Nutzer-Accounts geäußert, über den wir bereits in den vergangenen Tagen berichtet hatten. Das Unternehmen bestätigt, dass etwa 160.000 Nintendo-Accounts betroffen sind.

Etliche Benutzer hatten sich in der letzten Zeit über nicht autorisierte Logins in ihre Nintendo Network IDs beklagt. Bei einigen davon kam es auch zu größeren Ausgaben im eShop. Nintendo ging der Sache auf den Grund und entdeckte den Hack-Angriff.

Was wurde gestohlen? Laut Nintendo wurden folgende Daten der betroffenen Accounts gestohlen:

Kreditkarteninformationen sollen laut Nintendo nicht abgegriffen worden sein.

Was wurde getan? Nintendo hat die betroffenen Accounts bereits informiert und die Passwörter der Konten bereits zurückgesetzt.

Nintendo Co. Ltd. had confirmed that over 160,000 Nintendo Network IDs and accounts have been illegally accessed. This thread is a translation of their press release.https://t.co/H5fUNmYt0T pic.twitter.com/27Ox1OWjoG