17.000 (!) Endvariationen: Baldur's Gate 3 macht weiter mit seiner Superlativ-Parade

Baldur's Gatre 3 wird wie seine Vorgänger ein echter RPG-Brocken.

In Baldur's Gate 3 wird offenbar nicht gekleckert, sondern geklotzt: Das Rollenspiel wirbt unter anderem mit seinem gigantischen Umfang. Gleichzeitig soll auch die Wiederspielbarkeit sehr hoch sein, weil wir so viele Dinge sehr unterschiedlich angehen und entscheiden können.

Das wirkt sich natürlich auch auf das Ende aus: Insgesamt gibt es wohl sogar um die 17.000 verschiedene Variationen des Endes. Aber die unterscheiden sich wohl oft nur in Kleinigkeiten.

In Baldur's Gate 3 gibt's richtig viele verschiedene Versionen des Endes

Darum geht's: Mit Baldur's Gate 3 wird eine besonders altehrwürdige RPG-Reihe fortgesetzt. Baldur's Gate 2 zählt immer noch zu den besten Rollenspielen da draußen und der dritte Teil kommt über 20 Jahre später von den Leuten, die Divinity: Original Sin 2 gemacht haben – ebenfalls eines der besten RPGs, die es gibt. Dementsprechend groß wird das Ganze und entsprechend heiß sind die Fans.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck von dem Mammut-RPG verschaffen:

1:11 Baldur's Gate 3-Release: Wann ihr Platz im Kalender für das riesige PS5-RPG freischaufeln solltet

17.000 Variationen des Endes: In einem Interview mit Fextralife erklärt Entwicklerstudio Larian, dass sich die vielen Entscheidungen in Baldur's Gate 3 natürlich auch auf das Ende auswirken sollen. Ihr könnt Begleiter*innen oder andere NPCs umbringen, mit ihnen anbandeln, bestimmte Quests ignorieren oder Fraktionen verärgern. Theoretisch könnten 17.000 Menschen Baldur's Gate 3 spielen und alle sehen ein unterschiedliches Ende.

Was heißt das genau? Wohl eher nicht, dass es wirklich 17.000 grundverschiedene Enden gibt. Stattdessen dürfte es zwar schon unterschiedliche Ausgänge der Geschichte geben, aber dann steht bei manchen eben ein Charakter im Hintergrund, der bei anderen fehlt, weil er gestorben ist. Es geht hier also höchstwahrscheinlich um kleine, subtile Details, die sich unterscheiden.

Wie viele Enden gibt's denn jetzt? Auf die Frage hin, wie viele Haupt-Enden es denn in Baldur's Gate 3 gebe, konnte Lead Writerin Chrystal Ding keine Antwort geben. Wir bekommen es also allem Anschein nach durchaus mit einer so großen Anzahl an deutlich unterschiedlichen Story-Enden zu tun, dass die Zahl nicht direkt im Kopf bleibt. Es dürften demnach deutlich mehr als nur vier oder fünf sein.

Das ist Baldur's Gate 3: Im Gegensatz zu Baldur's Gate 1 und BG2 setzt Teil 3 auf rundenbasierte Kämpfe, gewürfelt wird aber immer noch sehr viel. Das Spektakel scheint den Spirit spaßig-chaotischer Tabletop-RPG-Runden einfangen zu können und erscheint zunächst erst einmal nur für PS5 und PC. Während der PC-Release auf den 3. August 2023 vorgezogen wurde, kommt die PS5-Fassung erst am 6. September.

