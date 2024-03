2,99 Euro im Xbox Store: Schnappt euch jetzt dieses düstere Action-Adventure zum Superpreis

Hellblade hat ein unverbrauchtes Szenario und ein ernstes Thema.

Knapp zwei Monate dauert es noch, bis mit Senua's Saga: Hellblade 2 ein lang angekündigtes und potentiell grafisch beeindruckendes Action-Adventure für die Xbox Series X/S erscheint.

Wer den ersten Teil noch nicht gespielt hat oder ihn zu einem günstigen Kurs sucht, sollte aktuell mal im Xbox Store vorbeischauen.

Spiel: Hellblade: Senua's Sacrifice

Hellblade: Senua's Sacrifice Angebotspreis: 2,99 Euro

2,99 Euro Regulärer Preis: 29,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

Auch im Game Pass: Wer den Game Pass abonniert hat, kann Hellblade auch dort ohne weitere Kosten spielen, der Titel ist nämlich im Spiele-Service enthalten.

Das ist Hellblade: Senua's Sacrifice

7:42 Hellblade: Senua's Sacrifice - Testvideo zum mutigen Trip in die Hölle - Testvideo zum mutigen Trip in die Hölle

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC GamePro-Wertung: 84

Hellblade: Senua's Sacrifice wurde von Ninja Theory entwickelt und lehnt sich an die keltische Mythologie an. Heldin des Spiels ist die keltische Kriegerin Senua, die an einer schweren Psychose leidet und von Halluzinationen geplagt wird.

Hellblade macht diese Krankheit allerdings nicht nur zum plumben Aufhänger, sondern sie im gesamten Spiel immer wieder zum Thema. Für eine möglichst korrekte Umsetzung halfen deshalb selbst betroffene Menschen und Psychologen mit.

Spielerisch ist Hellblade ein Mix aus Rätseln, Kämpfen gegen Monster und vereinzelten Fluchtpassagen. Zusammen mit der tollen technischen Umsetzung und der drückenden Atmosphäre ergibt sich ein recht einzigartiger Titel, den ihr so vermutlich nicht noch einmal findet.

Allerdings gibt es auch Faktoren, die nerven. So gibt es etwa starkes Backtracking, die Story ist trotz des unverbrauchten Szenarios eher mäßig und auch der Wiederspielwert hält sich in überschaubaren Grenzen.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im Test:

Hellblade erschien im August 2017 zunächst exklusiv für die PS4 und den PC und wurde im April 2018 auch für die Xbox One umgesetzt. Eine Switch-Version ist seit 2019 ebenfalls erhältlich.

Seit Mitte 2018 gehört Entwickler Ninja Theory zu den Xbox Game Studios, weswegen der zweite Teil ausschließlich auf Xbox Series X/S und dem PC veröffentlicht wird – Release ist am 21. Mai 2024.