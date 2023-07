2 für 1 zum Prime Day: Der Amazon Echo Dot 5 kostet jetzt im Doppelpack weniger als einzeln

Den Amazon Echo Dot 5 könnt ihr jetzt im Doppelpack bekommen und zahlt nur rund ein Drittel des Preises.

Der Amazon Prime Day findet eigentlich erst am 11. und 12. Juli statt. Viele Amazon-Eigenmarken gibt es aber schon früher günstig im Angebot. Beim Echo Dot 5 ist es nun soweit: Der Smart-Lautsprecher ist nicht nur auf 42,98€ reduziert, ihr bekommt auch zwei zum Preis von einem, wenn ihr den Aktionscode ECHODOT verwendet. Normalerweise kostet ein einzelner Echo Dot 5 schon 64,99€, ihr spart also rund 67 Prozent.

Das Vorab-Angebot läuft nur bis 9 Uhr morgens am 10. Juli und endet somit noch vor dem Start des Prime Day. Angesichts des sehr günstigen Preises könnte es aber natürlich sogar noch früher ausverkauft sein. Wie üblich bei Prime Day-Angeboten ist es zudem nur gültig für Prime-Mitglieder.

2 für 1 mit Amazon Echo Show 5

Den Echo Show 5 bekommt ihr in der 3. Generation aus 2023 günstiger.

Falls ihr zum Ton auch gerne ein Bild hättet, könnt ihr übrigens den Amazon Echo Show 5 mit seinem 5-Zoll-Display ebenfalls günstig im Doppelpack bekommen. Mit dem Aktionscode ECHOSHOW5 zahlt ihr in diesem Fall für zwei Geräte zusammen noch 98,98€, während sonst ein einzelnes 109,99€ kostet. Auch dieser Deal gilt nur bis 9 Uhr am Montagmorgen.

Was kann der Amazon Echo Dot 5?

Musik, Alexa & Smart Home: Wie alle Echo-Lautsprecher dient der Echo Dot 5 dazu, Musik und Podcasts abzuspielen oder Alexa Befehle zu erteilen und sich Fragen von ihr beantworten zu lassen. Ihr könnt den Smart-Lautsprecher zudem mit vielen kompatiblen Smart-Home-Geräten verbinden, um diese zu steuern. Außerdem könnt ihr mehrere Echo Dots koppeln, um das Klangerlebnis zu verbessern oder Songs synchron in verschiedenen Räumen abspielen zu lassen.

Besser als der Vorgänger: Im Vergleich zum Echo Dot 4 punktet die 5. Generation des Smart-Lautsprechers mit seinem 44-mm-Treiber, der für besseren Klang und insbesondere für sattere Bässe sorgt. Durch den neuen Beschleunigungssensor reagiert er nun zudem auf Antippen, was praktisch sein kann, um zum Beispiel den Wecker auszuschalten. Auch einen Temperatursensor gibt es nun, durch den der Echo Dot 5 sich mit Heizungs- und Klimaanlagen koppeln lässt.

Amazon Prime Day 2023: Weitere Angebote

Amazon hat schon einige frühe Prime Day-Angebote gestartet. Auch die hauseigenen Fire TVs bekommt ihr günstiger.

Zum Prime Day am 11. und 12. wird es auch in diesem Jahr wieder tausende Deals exklusiv für Prime-Mitglieder geben. Amazon hat in den letzten Tagen zudem schon so einige frühe Prime Day-Angebote gestartet, darunter Abo-Dienste wie Amazon Music Unlimited, Eigenmarken wie Fire TVs sowie zahlreiche Filme und Serien auf Amazon Prime Video. Hier erfahrt ihr mehr:

Auf unserer Prime Day-Übersicht werden wir euch bis zum Ende des Sales stets über die besten Deals auf dem Laufenden halten. Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: