Über 2000 Filme im Angebot: Oscarprämierte Blockbuster günstig im Amazon Sale schnappen

Im Amazon Film-Sale gibt es über 2000 DVDs und Blu-rays im Angebot.

Bei Amazon läuft gerade eine große Film-Aktion, in der ihr mehr als 2000 DVDs und Blu-rays günstiger bekommt. Unter den Angeboten sind natürlich viele ältere Klassiker, teils einzeln und teils in größeren Sammelboxen, aber auch einige neue Blockbuster wie der mit 7 Oscars ausgezeichnete Science-Fiction-Film Everything Everywhere All At Once. Der Sale läuft noch bis zum 21. Mai, Preise und Verfügbarkeit einzelner Deals können sich aber jederzeit ändern. Die Übersicht findet ihr hier:

Neben Everything Everywhere All At Once gibt es natürlich noch einige weitere Highlights, beispielsweise das mit Stars wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt besetzte Drama Once Upon a Time in… Hollywood von Kultregisseur Quentin Tarantino. Fans von Breaking Bad sollten zudem El Camino nicht verpassen. Schon etwas älter, aber noch immer ein Muss für alle Freunde von Superheldenfilmen sind die drei Iron-Man-Filme, die ihr zusammen im Bundle für knapp 10€ bekommt.

Falls ihr auf der Suche nach familienfreundlicher Unterhaltung seid, solltet ihr euch übrigens auch noch den zweiten DVD- und Blu-ray-Sale ansehen, der gerade bei Amazon läuft. In diesem gibt es rund 500 Kinder- und Familienfilme günstiger. Die Aktion enden allerdings schon heute, also müsst ihr schnell sein. Hier geht’s zum Sale:

Mehr interessante Angebote vor allem aus dem Gaming-Bereich, aber auch zu anderen Themen wie Technik oder eben Filme findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln: