2000 Switch-Spiele jetzt im Angebot: Der Nintendo eShop hat den riesigen Festtags-Sale gestartet!

Der große Nintendo eShop Festtags-Sale hat begonnen! Wenn ihr Switch-Spiele günstig abstauben wollt, solltet ihr euch die über 2000 Sonderangebote unbedignt mal anschauen.

Der Nintendo eShop hat seine jährlichen Festtagsangebote gestartet: Ab jetzt bekommt ihr über 2000 Spiele für Nintendo Switch günstiger, darunter große AAA-Hits ebenso wie kleine Indie-Geheimtipps. Die Angebote laufen mindestens bis zum 29. Dezember, einige sind sogar noch etwas länger verfügbar. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Wer lieber selbst die lange Liste der Deals durchstöbern möchte, kann direkt diesem Link folgen:

EA Sports FC 25 Ultimate Edition

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen

Wer die aktuelle Fußball-Saison mit dem eigenen Lieblingsverein spielen will, kommt auch in diesem Jahr nicht um das neuste EA Sports FC herum, das euch diesmal über 700 Teams aus mehr als 30 Ligen bietet. Auch ansonsten bekommt ihr hier abermals ein umfangreiches Fußballspiel mit vielen verschiedenen Modi von der Spieler-Karriere bis hin zum Online-Modus Ultimate Team, das sowohl allein als auch im Multiplayer unzählige Stunden Spielspaß bringt.

Ein paar Neuerungen gibt es ebenfalls. So wurde der Volta-Modus durch den neuen Kleinfeld-Modus Rush ersetzt, in dem Fünfer-Teams gegeneinander antreten. Aufgrund der geringen Entfernung zum Tor sind hier Schüsse und Zweikämpfe wichtiger als das Passspiel. Auf dem normalen Spielfeld habt ihr zudem neue taktische Möglichkeiten, weil ihr Spielern nun verschiedene Rollen zuweisen könnt. Die Ultimate Edition enthält 3850 FC Points im Wert von ungefähr 35 Euro.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

In Mario + Rabbids Sparks of Hope machen sich Mario und seine Freunde gemeinsam mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft auf eine Reise quer durch die Galaxie, um den niedlichen, sternenförmigen Sparks zu helfen. Dabei erkundet ihr bunte, abwechslungsreiche Welten und erlebt eine gewohnt humorvoll erzählte Story. Das Highlight des Spiels sind jedoch die spannenden Rundentaktikkämpfe im Stil von XCOM.

In den Gefechten müsst ihr die Deckungsmöglichkeiten und die Spezialattacken eurer Team-Mitglieder klug ausnutzen und sogar Fähigkeiten miteinander kombinieren, um den Sieg zu erringen. Neben den Kämpfen sorgen kleine Rätsel und Minispiele für Abwechslung. Im Vergleich zum Vorgänger Mario + Rabbids Kingdom Battle bietet Sparks of Hope sogar noch mehr Tiefgang durch ein neues Fortschrittssystem mit einem eigenen Skilltree für jeden eurer Charaktere.

Sonic X Shadow Generations

1:12 Eins der besten Sonic-Spiele überhaupt bekommt eine Neuauflage mit neuen Inhalten

Mit Sonic X Shadow Generations bekommt ihr im Grunde zwei Spiele auf einmal: Das eine ist ein technisch verbessertes Remaster des aus 2011 stammenden Sonic Generations. Das Jump&Run bietet euch eine Sammlung der besten Sonic-Level aller Zeiten in einer schicken Neuauflage, wobei ihr sämtliche Stages sowohl in einer 2D- als auch in einer 3D-Version spielen könnt. So erlebt ihr die bunten Welten der berühmten Reihe noch einmal ganz neu.

Zudem bekommt ihr eine völlig neue Kampagne, in der sich Shadow ein weiteres Mal seinem Erzfeind Black Doom stellen muss und dafür in die Vergangenheit reist. Auch hier werden klassische Level in 2D und 3D neu aufgelegt, allerdings in einer deutlich veränderten Form. Außerdem sind sie durch eine neue Zentralwelt verbunden, die Shadow nach und nach erforscht. Bei Kritikern kam Sonic x Shadow Generations übrigens sehr gut an, Fans des blauen Igels sollten ihm also definitiv eine Chance geben.

Final Fantasy VII

Den JRPG-Klassiker Final Fantasy 7 könnt ihr jetzt zum Schnäppchenpreis nachholen.

Final Fantasy VII ist einer der ganz großen Klassiker des JRPG-Genres. Die Switch-Version bietet ein paar Verbesserungen wie etwa die Möglichkeit, Zufallskämpfe zu vermeiden, um schneller voranzukommen, bleibt dem Original ansonsten jedoch weitgehend treu. Für nur ein paar Euro könnt ihr hier also ein gigantisches Rollenspiel mit einer komplexen, wendungsreichen Geschichte abstauben, das euch in eine faszinierende Science-Fiction-Welt entführt.

Ihr spielt den Ex-Söldner Cloud Strife, der gemeinsam mit einer Widerstandsgruppe den Kampf gegen einen skrupellosen Großkonzern aufnimmt. Während sich der Einstieg weitgehend in einer düsteren Metropole abspielt, werdet ihr später in eine riesengroße Welt entlassen, die ihr nach Herzenslust erforschen könnt. Die Kämpfe bieten mehr Tempo als in vielen anderen klassischen JRPGs, weil sie nicht streng rundenbasiert sind, sondern jeder Charakter attackieren kann, sobald sich eine Leiste gefüllt hat.

Sid Meier’s Civilization VI

2:03 Civilization 6 für Nintendo Switch - So sehen Menüs und Gameplay-Grafik aus

Ihr habt Lust auf ein entspanntes, aber komplexes Rundenstrategiespiel habt, das genügend Inhalt bietet, damit ihr euch den ganzen Weihnachtsurlaub hindurch hineinvertiefen könnt? Dann ist Sid Meier’s Civilization VI, das ihr im Nintendo eShop gerade 90 Prozent günstiger bekommt, genau das Richtige für euch. Wie in den Vorgängern baut ihr eure eigene Zivilisation über mehrere Epochen hinweg auf und führt sie von ihren primitiven Anfängen zur modernen Hochkultur.

Euer Ziel ist dabei, die Vorherrschaft über die Welt zu erringen. Hierzu müsst ihr nicht unbedingt Krieg führen, denn neben einem starken Militär können euch auch die Wege der Diplomatie, Wissenschaft und Kultur den Sieg bringen. Die Switch-Version bringt einige Verbesserungen und Anpassungen wie beispielsweise intuitive Touchscreen-Steuerung mit und enthält außerdem vier DLCs, die zusätzliche Völker wie Wikinger und Perser liefern.

MONOPOLY (2024)

Die neue Monopoly-Umsetzung für Switch verschafft dem Brettspiel-Klassiker eine hübsche Inszenierung.

Mit der 2024 erschienenen Monopoly-Umsetzung für Nintendo Switch könnt ihr den Brettspielklassiker noch einmal auf neue Weise erleben. Vor allem in die detailliert modellierte 3D-Stadt in der Mitte des Spielfelds ist viel Mühe geflossen. Es gibt sogar Tag-Nacht-Wechsel und unterschiedliche Wetterverhältnisse, um für optische Abwechslung zu sorgen. Selbst die Umgebung des Spieltischs auf einer gemütlichen Terrasse hinter dem Haus wird hübsch und idyllisch in Szene gesetzt.

Außerdem kann man mit dem Spielbrett interagieren und etwa Figuren umwerfen, um dem eigenen Ärger Ausdruck zu verleihen. Am Kern des Spiels hat sich aber natürlich nichts geändert: Es geht weiterhin darum, Straßen zu kaufen und Häuser zu bauen, um die Konkurrenten mit astronomisch hohen Mieten in den Ruin zu treiben. Ihr könnt allein oder im Multiplayer für bis zu sechs Personen spielen, und zwar sowohl lokal an einer Konsole als auch online.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Schon das ursprüngliche Persona 5 gilt als ein Meisterwerk des JRPG-Genres, die noch bessere Royal Edition ist mit ihren 95 Punkten auf Metacritic eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre. Sie bietet deutlich mehr Inhalt als das Originalspiel, weil sie unter anderem ein drittes Semester, einen neuen Stadtteil sowie neue Dungeons, Gruppenmitglieder und Waffen hinzufügt. Dadurch kommt Persona 5 Royal auf locker über 100 Stunden Spielzeit.

Wie üblich in der Persona-Reihe spielt ihr einen japanischen Schüler, der tagsüber seinen Schulalltag meistern muss und nachts surreale Parallelwelten erforscht. Diesmal könnt ihr durch das sogenannte Metaverse ins Unterbewusstsein der Bewohner von Tokio reisen. In Begleitung eurer Freunde kämpft ihr dort in flotten rundenbasierten Kämpfen gegen oftmals skurrile Kreaturen, um die Menschen von schädlichen Begierden zu befreien, die ihren Charakter verderben.

Metro Last Light Redux

Metro Last Light Redux: Ab und zu dürft ihr die finsteren Metro-Tunnel verlassen und die postapokalyptische Oberfläche erkunden.

Mit einem Preis von nicht mal 5€ ist Metro Last Light Redux ein besonders günstigstes Schnäppchen im Nintendo eShop Festtags-Sale. Der düstere First Person Shooter basiert, wie schon der Vorgänger Metro 2033, auf den Romanen des russischen Autors Gluchowski und schickt euch in das postapokalyptische, durch einen Atomkrieg verwüstete Moskau. Hier leben die Menschen in den Metro-Tunneln, um sich vor Strahlung und mutierten Kreaturen zu verstecken.

Gerade dann, wenn ihr tief unter der Erde das weitverzweigte Tunnelnetz erforscht, entwickelt Metro Last Light eine packende Horror-Atmosphäre. Ihr wagt euch aber auch an die Oberfläche und lernt auf euren Expeditionen mehr über das Schicksal der Menschheit. Die Redux-Version bietet nicht nur technische Verbesserungen, sondern enthält auch alle ursprünglich als DLC veröffentlichten Erweiterungen, wodurch rund 10 zusätzliche Spielstunden zur Kampagne hinzukommen.

Octopath Traveler II

4:17 Octopath Traveler 2 - Trailer stellt die 8 neuen Charaktere genauer vor

Wie schon sein Vorgänger fasziniert auch Octopath Traveler II allein schon durch seinen hübschen Look, der 3D-Grafik mit einem detaillierten Retro-Pixelstil verbindet. Spielerisch bietet das Taktik-Rollenspiel jetzt sogar noch mehr Tiefgang, weil zu dem bekannten Break- und Boost-System, das schon in Teil 1 für spannende Kämpfe gesorgt hat, eine komplexere Charakterentwicklung mit zahlreichen neuen Skills und Mechaniken dazugekommen ist.

Ähnlich anspruchsvoll wie das Gameplay ist auch die Story. Ihr erlebt nämlich die individuellen Geschichten von acht Abenteurern, die auf kunstvolle Weise miteinander verwoben sind. Außerdem ist die Spielwelt noch größer geworden: Diesmal reist ihr per Schiff zu zwei verschiedenen Kontinenten, auf denen ihr ganz verschiedene Kulturen kennenlernt und euch mit unterschiedlichen Fraktionen anlegt oder anfreundet.

The Elder Scrolls V: Skyrim

1:03 The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendo Switch -Trailer zeigt Motion-Control-Steuerung und Zelda-Loot

Mit The Elder Scrolls V: Skyrim könnt ihr euch eines der erfolgreichsten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten günstiger sichern und auf Nintendo Switch erstmals auch mobil unterwegs spielen. Seinen Erfolg verdankt Skyrim vor allem seiner faszinierenden, riesengroßen Spielwelt mit ihren vielen Dörfern, Städten, Wäldern und weitverzweigten Höhlensystemen, in der ihr beim Erkunden ständig auf neue Geheimnisse und spannende kleine Geschichten stoßt.

Am meisten Spaß hat man dabei, wenn man sich dabei einfach vom eigenen Forscherdrang treiben lässt. Natürlich kann man stattdessen auch der epischen Haupt-Story folgen. Diese dreht sich um gigantische Drachen, die euch auf eurer Reise gerne mal aus heiterem Himmel angreifen. Allein schon mit dem Hauptspiel dürftet ihr über 100 Stunden beschäftigt sein. Die Switch-Version liefert euch jedoch sogar noch die Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn mit.

Über 2000 weitere Switch-Spiele jetzt im Angebot

Wie schon gesagt, sind die hier aufgeführten Deals nur ein kleiner Ausschnitt aus den Nintendo eShop Festtagsangeboten. In dem riesigen Sale findet ihr noch über zweitausend weitere reduzierte Switch-Spiele aus allen möglichen Genres. Es lohnt sich also definitiv, die Angebote auch selbst noch einmal nach Schnäppchen zu durchstöbern. Die komplette Übersicht findet ihr, wenn ihr diesem Link folgt: