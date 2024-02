'Denke, die ersten 20.000 Stunden waren okay': Nach 21.136 Stunden in einem einzigen Spiel schreibt dieser Fan eine der witzigsten Rezensionen ever

Sage und schreibe 21.136 Stunden hat dieser Spieler hier in nur einem einzigen Spiel verbracht. Das fand er dann tatsächlich auch ganz okay, wie er schreibt.