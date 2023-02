Nur für 24 Stunden: LG OLED 4K Smart TV zum Schnäppchenpreis bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr heute den 4K-Fernseher LG OLED A29 günstig im Tagesangebot bekommen: Für die Variante mit 48 Zoll bezahlt ihr nur noch 649€ und somit deutlich weniger als die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung von 1549€. Laut der Vergleichsplattform Idealo gibt es den Smart TV derzeit nirgendwo sonst so günstig. Hier kommt ihr zum Deal:

Das Angebot wurde heute Morgen um 9 Uhr gestartet und läuft nur für 24 Stunden. Es könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Wie gut ist der LG OLED A29 4K-TV?

Bild: Der LG OLED A29 ist eine Variante des LG OLED A2, der LGs günstigster 4K OLED-TV aus 2022 ist. An der hervorragenden Bildqualität ändert der günstige Preis nicht viel: Auch hier bekommt ihr natürlich das perfekte Schwarz und den unendlichen hohen Kontrast, den ihr von einem OLED-Fernseher erwarten könnt. Im Vergleich zum deutlich teureren LG OLED C2 ist zwar der Bildprozessor etwas schwächer und die Spitzenhelligkeit niedriger. Allzu groß ist der Unterschied aber nicht und mit dem ebenfalls teureren B2 ist der A2 ungefähr auf Augenhöhe.

Gaming: Der Grund für den günstigeren Preis ist, dass der LG OLED A2 im Gegensatz zu den teureren Modellen nur über ein 60-Hz-Display verfügt. Dementsprechend gibt es hier kein richtiges HDMI 2.1 und ihr bleibt auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 4K 60 fps beschränkt. Immerhin wird ALLM unterstützt, der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Außerdem fällt der Input Lag mit circa 11 ms bei 60 Hz ziemlich niedrig aus. Insgesamt ist der LG OLED A2 also trotz des Verzichts auf 120 Hz noch recht gut fürs Gaming geeignet.

Mehr über den LG OLED A29 und wie er im Vergleich zu anderen 4K-Fernsehern abschneidet, könnt ihr in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung erfahren: