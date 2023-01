Nur für 24 Stunden: PS5-SSD mit 1 TB und Heatsink bei Saturn im Angebot

Bei Saturn könnt ihr heute die gut für PS5 geeignete NVMe SSD Samsung 980 Pro günstig im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit 1 TB Speicherplatz und Heatsink bezahlt ihr nur noch 111€ (UVP: 169,99€). Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es die SSD in dieser Version bislang nur im Black Friday Sale 2022 so günstig. Hier geht’s zum Deal:

Bei dem Angebot handelt es sich um den heutigen Tagesdeal von Saturn, der um 9 Uhr morgens gestartet wurde und exakt für 24 Stunden läuft, sofern das Angebot nicht schon vorher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

Wie gut ist die Samsung 980 Pro PS5-SSD?

Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro ist eine NVMe SSD mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s. Damit ist sie mehr als schnell genug für die PlayStation 5, die eine SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s benötigt. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro liegt bei maximal 5.000 MB/s, was ebenfalls ein sehr guter Wert, aber für den Einsatz in der PS5 weniger wichtig ist.

Heatsink: Der mitgelieferte Heatsink ist perfekt für die PS5 geeignet uns passt problemlos in die Konsole. Das ist keine Selbstverständlichkeit, viele Kühlkörper sind zu groß für die PS5. Prinzipiell würde die Samsung 980 Pro zwar auch ohne Heatsink in der PS5 funktionieren, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und infolgedessen zu Abstürzen kommt. In der von Saturn angebotenen Version könnt ihr die SSD hingegen direkt in eure Konsole einbauen, ohne euch irgendwelche Gedanken machen zu müssen.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren wollt, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet, könnt ihr euch unsere Kaufberatung ansehen:

161 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen

3 für 2: Spiele für PS4, PS5, Xbox und PC im Angebot

Bei Saturn laufen gerade auch noch die Angebote des Saturn-Gutscheinhefts. Neben vielen weiteren Deals wie 4K-Fernsehern, Tablets und Handys gibt es hier auch eine Aktion, in der ihr drei Spiele für PS4, PS5, Xbox oder PC kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Das günstigste gibt es geschenkt. Hier kommt ihr zur Aktion: