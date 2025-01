2TB PS5-Speicher im Angebot: So günstig gab es diese schnelle SSD seit dem Black Friday nicht mehr!

Gerade könnt ihr euch eine schnelle PS5-SSD mit 2TB Speicherplatz günstig wie schon lange nicht mehr im Angebot schnappen.

Falls ihr mehr Speicherplatz für die PS5 braucht, hat Mindfactory gerade das richtige Angebot für euch. Dort bekommt ihr nämlich die schnelle M.2 SSD Lexar NM790 mit 2TB laut Vergleichsplattformen so günstig wie seit den Black Friday Sales 2024 nirgendwo mehr. Es könnte eine Weile dauern, bis ihr euch wieder mal eine ähnlich gute PS5-SSD so preiswert schnappen könnt. Ihr findet das Angebot hier unter den sogenannten Mindstar-Deals:

Zwar gibt es kein offizielles Ablaufdatum für den Deal, wie üblich bei Mindstar-Angeboten ist die verfügbare Menge aber eng begrenzt. Deshalb solltet ihr besser nicht allzu lange warten.

Die Lexar NM790: Schnelle PS5-SSD zum kleinen Preis

Dank ihrer hohen Lesegeschwindigkeit ist die M.2 SSD Lexar NM790 bestens für PS5 geeignet.

Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.400 MB/s ist die Lexar NM790 bestens für die PS5 geeignet. Laut Sonys offizieller Empfehlung braucht die Konsole eine M.2 SSD mit mindestens 5.500 MB/s. Mehr als ungefähr 7.500 MB/s sind mit dem PCIe-4.0-Anschluss der PlayStation 5 ohnehin nicht möglich, ihr seid hier also nahe am Maximum.

Die teurere Samsung 990 Pro ist trotzdem noch etwas besser, sowohl wegen der minimal höheren maximalen Lesegeschwindigkeit (7.450 MB/s) als auch weil sie über einen DRAM Cache verfügt. In der Praxis dürfte euch der Unterschied bei Verwendung in der PS5 jedoch kaum auffallen. Wenn ihr nicht unbedingt das Beste vom Besten braucht, ist die Lexar NM790 daher momentan der bessere Deal.

In der angebotenen Version verfügt die PS5-SSD Lexar NM790 über einen dünnen Heat Spreader. Das ist besser als nichts, aber nicht ganz optimal.

Einen Haken gibt der Deal allerdings: In der von Mindfactory angebotenen Version verfügt die Lexar NM790 über keinen richtigen Heatsink, sondern lediglich über einen dünnen Heat Spreader. In aller Regel dürfte das zwar genügen. Wenn ihr jedoch ganz sichergehen wollt, dass die Leistung der SSD bei Verwendung in der PS5 nicht aufgrund von Überhitzung gedrosselt wird, solltet ihr einen richtigen Heatsink dazukaufen.

Dabei müsst ihr allerdings darauf achten, dass der Heatsink nicht zu breit ist, um in die PS5 zu passen. Ihr findet passende Kühlkörper zu Preisen zwischen 5 und 25 Euro, hier haben wir euch ein paar Beispiele zusammengestellt: