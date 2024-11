2TB PS5-SSD zum besten Preis des Jahres im Angebot: Endlich wird schneller Speicher wieder günstig!

So günstig wie jetzt gab es die Patriot Viper VP4300 Lite PS5-SSD seit dem starken Preisanstieg bei NVMe SSDs in 2023 nicht mehr.

Euer Speicherplatz auf der PlayStation 5 wird knapp? Kein Problem: Bei Mindfactory könnt ihr euch gerade die schnelle PS5-SSD Patriot Viper VP4300 Lite mit 2TB Speicherplatz zum Top-Preis im Sonderangebot schnappen. Ihr bezahlt jetzt nur noch schlappe 99€, was laut Vergleichsplattformen der günstigste Preis seit über einem Jahr für das 7.400 MB/s schnelle Modell ist. Ihr findet den Deal hier unter den Mindstar-Angeboten:

Damit ist der Preis wieder ungefähr auf dem Niveau angekommen, auf dem er sich vor dem gewaltigen SSD-Preisanstieg befand, der 2023 durch die Drosselung der Produktion durch Samsung ausgelöst wurde. Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es zwar nicht, allerdings ist die verfügbare Menge eng begrenzt. Aktuell sind nur noch gut 100 Stück verfügbar. Allzu lange solltet ihr deshalb nicht mehr warten.

Hohe Geschwindigkeit für kurze Ladezeiten: Wie gut ist die PS5-SSD von Patriot?

Dank ihrer hohen Lesegeschwindigkeit ist die Patriot Viper VP4300 Lite SSD hervorragend für die PS5 geeignet.

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die Patriot Viper VP4300 Lite nahe am Maximum dessen, was mit dem PCIe-4.0-Anschluss der PS5 überhaupt möglich ist. Selbst die teurere Samsung 990 Pro (aktuell rund 152€ für 2TB ohne Heatsink bei Amazon) ist mit 7.450 MB/s nicht viel schneller.

Mit der Patriot Viper VP4300 Lite bekommt ihr daher kurze Ladezeiten in euren Spielen. Sogar die Schreibgeschwindigkeit der SSD ist mit bis zu 6.400 MB/s sehr hoch. Das ist beim Spielen an der PlayStation 5 allerdings weniger wichtig, sondern eher beim Verschieben großer Datenmengen nützlich.

Auf der Patriot Viper VP4300 Lite PS5-SSD liegt ein dünnes Metallplättchen zur Wärmeableitung auf, einen richtigen Heatsink, der viel Hitze aufnehmen kann, gibt es aber nicht.

Allerdings verfügt die Patriot Viper VP4300 Lite (wie die meisten günstigen PS5-SSDs) über keinen richtigen Heatsink, sondern lediglich über einen dünnen Heat Spreader zur besseren Wärmeableitung. Zwar funktioniert sie auch so in der PlayStation 5, Sony empfiehlt jedoch die Verwendung eines richtigen Kühlkörpers, da es ansonsten in seltenen Fällen zur Überhitzung und infolgedessen zu einer Drosselung der Leistung kommen könnte.

Möchtet ihr sichergehen, dass euch das nicht passiert, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Ihr müsst dabei jedoch darauf achten, dass dieser nicht zu groß ist für die PS5. Hier ein paar Modelle, die problemlos in die PS5 passen:

