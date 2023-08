2TB PS5-SSD für unter 100€: Superschnellen Speicher inklusive Heatsink jetzt günstig schnappen

Mit der Adata Legend 960 Max könnt ihr jetzt eine schnelle PS5-SSD zum Schnäppchenpreis bekommen.

Bei Alternate könnt ihr gerade die schnelle und sehr gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Adata Legend 960 Max sehr günstig im Angebot bekommen: Für die Version mit 2TB Speicherplatz bezahlt ihr jetzt nur noch 92,90€! Selbst wenn man die recht hohen Versandkosten von 6,99€ einberechnet, ist das noch immer ein hervorragender Preis, zumal ihr einen Heatsink zur SSD dazubekommt. Hier geht’s zum Angebot:

Laut Vergleichsplattformen wie Idealo gab es die SSD bislang überhaupt noch nie so günstig, auch vergleichbare SSDs mit Heasink dürftet ihr derzeit kaum zu einem so guten Preis finden. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und nur noch bis Freitag gültig, sofern es nicht schon vorher ausverkauft ist. Laut Produktseite sind bislang rund 36 Prozent der Exemplare verkauft.

Wie gut ist die Adata Legend 960 Max SSD für PS5?

Der Heatsink der Adata Legend 960 Max sieht zwar dick aus, passt aber problemlos in die PS5.

Hohe Geschwindigkeit: Die Adata Legend 960 Max NVMe-SSD gehört mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.400 MB/s zu den schnellsten PS5-kompatiblen SSDs auf dem Markt. Sonys Konsole braucht lediglich 5.500 MB/s. Zwar könntet ihr etwa mit der teureren Samsung 990 Pro (max. 7.450 MB/s) noch etwas kürzere Ladezeiten erreichen, in der Praxis fällt der Unterschied aber selten auf.

Perfekt gekühlt, auch in der PS5: Die SSD wird mit einem Heatsink geliefert, der problemlos in die PlayStation 5 passt, wie das obige Bild belegt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, gerade hochwertige Kühlkörper sind oft zu breit für die Konsole. Theoretisch könntet ihr SSDs auch ohne Heatsink in der PS5 verwenden, dann kann es jedoch zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommen. Darüber braucht ihr euch mit der Adata Legend 960 Max keine Sorgen zu machen.

