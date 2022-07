3 für 2: Spiele für PS4, PS5 & Xbox günstig kaufen bei Amazon

Schon seit Montag läuft eine große 3-für-2-Aktion bei MediaMarkt mit Spielen für PS4, PS5, Xbox und PC. Das konnte Amazon offenbar nicht auf sich sitzen lassen und hat seine eigene 3-für-2-Aktion gestartet. Während bei MediaMarkt fast das gesamte Spielesortiment zur Auswahl steht, ist die Amazon-Aktion allerdings sehr viel kleiner und auf ein paar Dutzend Titel reduziert. Hier findet ihr den Überblick:

Die Aktion läuft ebenso wie die MediaMarkt-Aktion bis zum 2. August, die Spieleauswahl kann sich im Lauf dieser Zeit allerdings ändern. Tatsächlich sind ein paar der interessanteren Titel seit dem Start bereits herausgefallen, teils ohne ersichtlichen Grund und teils, weil sie schon ausverkauft sind. Wir hoffen, dass Amazon im Laufe der nächsten knapp zwei Wochen vielleicht nochmal nachbessert und für Nachschub sorgt.

Immerhin sind ein paar der Titel in der Amazon-Auswahl etwas günstiger, als ihr sie bei MediaMarkt bekommen würdet, darunter etwa das brandneue Horror-Adventure The Quarry, mit dem das Studio Supermassive Games wieder an seinen Erfolg Until Dawn anknüpfen kann. Hier ein paar Beispiele aus der Amazon-Aktion (Stand 21. Juli, 10 Uhr):

Beim Kauf solltet ihr an der Kasse nochmal prüfen, ob der Rabatt tatsächlich einberechnet wird, da Amazon, wie gesagt, gerne auch mal Titel aus der Aktion entfernt.

Viel größere Auswahl: 3 für 2 bei MediaMarkt

Bevor ihr nun bei Amazon kauft und am Schluss vielleicht ein Spiel aus der Auswahl nehmt, das euch gar nicht sonderlich interessiert, nur um auf die nötigen drei Titel zu kommen, solltet ihr unbedingt nochmal einen Blick auf die sehr viel größere MediaMarkt-Aktion werfen. Dort lassen sich nämlich ein paar echte Schnäppchen machen, zumindest wenn man sich die Mühe macht, das Sortiment nach ohnehin schon günstigen Spielen zu durchsuchen. Hier haben wir euch ein paar Tipps zusammengefasst:

Mehr zum Thema 3 für 2: Jetzt zwei Spiele für PS4, PS5 & Xbox holen und eines kostenlos sichern

Die Übersicht über die MediaMarkt-Aktion findet ihr hier: