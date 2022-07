3 für 2: Jetzt zwei Spiele für PS4, PS5 & Xbox holen und eines kostenlos sichern

MediaMarkt hat eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC gestartet. Wenn ihr also drei Spiele zusammen in euren Warenkorb legt, bekommt ihr das günstigste kostenlos. Das Angebot gilt für fast das gesamte Spielesortiment für die genannten Plattformen, mit einigen Ausnahmen wie beispielsweise Vorbestellungen, digitalen Spielen und Spielen, die von anderen Händlern über MediaMarkt verkauft werden. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Die Aktion läuft bis zum 2. August, also noch mehr als zwei Wochen lang. Preise und Verfügbarkeit einzelner Spiele können sich im Lauf dieser Zeit aber ändern.

Was sind die besten Deals?

Wie immer lohnt sich die Aktion am meisten, wenn ihr drei Spiele auswählt, die ungefähr gleich viel kosten, und natürlich wenn ihr euch für Spiele entscheidet, die gerade auch ohne den zusätzlichen Rabatt ziemlich günstig oder noch so neu sind, dass man auch anderswo keine großen Rabatte findet. Hier ein paar Vorschläge:

Für PS4 könntet ihr euch beispielsweise Call of Duty: Black Ops Cold War im Bundle mit dem erst kürzlich erschienenen Vampire: The Masquerade – Swansong und dem Doppelpack mit Assassin’s Creed Odyssey und Assassin’s Creed Origins holen. Für das ganze Paket würdet ihr dann nur 53,98€ zahlen. Sofern man also nur ein bisschen sucht und klug auswählt, sind sehr günstige Schnäppchen möglich.